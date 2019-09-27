Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

القمامة تحتل شارع الخمراوية بشبرا مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قطب
بعث المواطن مدحت عدلي، المقيم بشارع الخمراوية، برسالة يشكو فيها تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.

وقال عدلي في شكواه: "نحن أهالي شارع الخمراوية بالترعة البولاقية في منطقة شبرا نعاني من انتشار القمامة والتكاتك، ولا يوجد خدمات ويوجد بعض صناديق القمامة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى".

وطالب مدحت عدلي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القمامة تحتل عزبة الخلايفة بالوراق

أهالي الترعة البولاقية يشكون من تراكم القمامة

أهالى عزبة النخل يشكون من انتشار القمامة

القمامة تحتل الشارع الجديد بشبرا الخيمة

أهالى منطقة أم بيومي يعانون من انتشار القمامة

أهالي شارع الترعة ببولاق يستغيثون من تراكم القمامة وعشوائية التكاتك

ترشيحاتنا

زوجة الكابتن حسن شحاته تنفعل على الهواء.. فيديو

تحرش بـ مراتى .. ميكانيكي يقطع جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة

3 إشارات لا تتوقعها.. علامات تدل على الإصابة بالإيدز عند الرجال

تفاصيل مكالمة شقيق أمير قطر وأحمد موسى.. فيديو

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

مفاجأة.. أحمد موسى يتلقى اتصالا من شقيق أمير قطر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الكلاسيك والكاجوال.. إنجي وجدان تتحدى وزنها بإطلالات أنيقة في الجونة

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

سباق جري لسكان شبرا الخيمة لتنشيط الرياضة.. صور