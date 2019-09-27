القمامة تحتل شارع الخمراوية بشبرا مصر

بعث المواطن مدحت عدلي، المقيم بشارع الخمراوية، برسالة يشكو فيها تراكم أكوام القمامة بالمنطقة.



وقال عدلي في شكواه: "نحن أهالي شارع الخمراوية بالترعة البولاقية في منطقة شبرا نعاني من انتشار القمامة والتكاتك، ولا يوجد خدمات ويوجد بعض صناديق القمامة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى".



وطالب مدحت عدلي المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056.