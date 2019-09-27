برنامج اليوم الأخير لبعثة الإسماعيلى قبل لقاء أهلي بني غازي في البطولة العربية

وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، برنامج اليوم الأخير لبعثة الإسماعيلى فى تونس ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة أهلى بنغازى الليبى فى إياب دور ال٣٢ من كأس محمد السادس للأندية الأبطال .



وتكون وجبة الإفطار “فرى”، والغذاء فى تمام الثانية عشر ، ثم يلقى الجهاز الفنى محاضرة فى تمام الثانية عشر والنصف ظهرا , والتحرك لملعب اللقاء الواحدة والنصف ظهرا.



وسوف يواجه الدراويش نظيره الليبى على ملعب المنستير فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة مساء بتوقيت تونس.