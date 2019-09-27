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أخبار العالم

فتح تحدد شروطها لإنهاء الانقسام.. تنفيذ اتفاق 2017 الأبرز

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:13 م
فتح تحدد شروطها لانهاء
فتح تحدد شروطها لانهاء الانقسام
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سمر صالح
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن المطلوب لإنهاء الانقسام تنفيذ اتفاق ٢٠١٧، إجراء الانتخابات في القدس والضفة وقطاع غزة وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشدد الشيخ على أنه يجب تمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها الكاملة على الضفة وقطاع غزة، وإذا تعذر ذلك يجب العودة إلى صناديق الاقتراع والانتخاب الحرة والمباشرة وهذا الخيار لا بديل عنه.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن أي شيء أخر هو مضيعة للوقت ومناورات وتكتيكات مكشوفة لا تفضي إلى حلول جذرية بل العكس هي محاولات لتكريس الانقسام وتعميقه".
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