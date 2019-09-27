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مرأة

نمو العقل أبرزها.. 6 فوائد للحضن

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:08 م
صدى البلد
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نهى حمدي
المشاعر الصادقة والإحساس بالدفء والحضن أمور كافية لأن تحل الأزمات النفسية عند الكبار وتزرع في نفوس الأطفال الكثير من الطمأنينية، فكلما احتضنت طفلك كلما جاء ذلك بنتائج نفسية وعاطفية إيجابية وكذلك يساعد عل تطور ونمو عقلهم بشكل صحي.

دور هرمون الأوكسيتوسين 

ووفقًا لما نشره موقع "dailyhealthpost" أن الأوكسيتوسين هو هرمون وناقل عصبي تفرزه الغدة النخامية ويزدداد إنتاجه عن طريق الحضن، فقد حدد العلماء أول ما لاحظوه في عام 1906 ما يلي:
1- الأوكسيتوسين أساسي في عملية الولادة مما يحفز انقباضات الرحم والرضاعة، ووجدت الدراسات اللاحقة أن دورها هو دور أعمق وأبعد مدى يؤثر على التفاعل الاجتماعي والترابط بين الناس، يسميها العلماء "هرمون الحب".

2- يفسر علم النفس اليوم بان هذا الهرمون هوة المسئول عن الترابط والتلاحم بين البشر.

3- هذا الهرمون الخاص موجود في كلا الجنسين، ويحفز جميع جوانب العملية الإنجابية، بدءا من الثقة وإثارة الشهوة .
4 - يحفز الأوكسيتوسين مراكز المتعة والمكافأة وهو الأساس العصبي للترابط الاجتماعي ، وخاصة مع الأشخاص الأقرب إليك.

5- الأوكسيتوسين يزيد من مشاعر الثقة ، والتي هي جوهرية لجميع العلاقات الشخصية.

6- الأوكسيتوسين ضروري لنمو المخ الجنيني وبشكل أكثر تحديدًا ، يلعب دورًا في تكوين الأوعية الدموية في الغدة النخامية، والتي تتحكم في العديد من العمليات الفسيولوجية مثل الإجهاد والنمو والتكاثر .
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