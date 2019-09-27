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ديني

شاهد .. دعاء وزير الأوقاف لمصر وأهلها في خطبة الجمعة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:12 م
دعاء وزير الأوقاف
دعاء وزير الأوقاف لمصر وأهلها في خطبة الجمعة
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محمد شحتة
أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، خطبة الجمعة، من مسجد اللواء عبد الوهاب خليل بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وختم خطبة الجمعة بدعاء لمصر وأهلها.

ودعا وزير الأوقاف أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وأن يرد كيد المدبرين لها، وأن يعاملنا الله بفضله وإحسانه وكرمه، وأن يثبت الله أقدام جنودنا وحماة أوطاننا وكل من يدافع عن هذا البلد.

وقال إن أهل الباطل تطاولوا على أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها، العفيفة بنت العفيف، ولم يكن تطاولا عاديا بل كان في أشد ما يصيب الإنسان وهو التطاول في عرضها.

وأضاف وزير الأوقاف، أن من تطاول على عرض بيت رسول الله فإنما يتطاول على عرض رسول الله، وقالوا في حق أم المؤمنين "والله ما سلمت منه ولا سلم منها" حتى نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ".

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