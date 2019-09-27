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محافظات

لخدمة الطلاب وأولياء الأمور.. جامعة المنيا تطلق تطبيق على المحمول للتواصل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:13 م
صدى البلد
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ايمن رياض
بدأت جامعة المنيا السعي نحو التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة، حيث أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة بدء التشغيل التجريبي لتطبيق جامعة المنيا على الهاتف المحمول وذلك بتحميله علي الموقع https://www.minia.edu.eg/Minia/Files/MiniaUniversty.apk بشكل تجريبيًا حتي تحميله علي "متجر بلاي" وذلك لتقديم خدمة جامعية مُتميزة تدعم التواصل بين أبناء الجامعة، والتقارب مع المجتمع الخارجي

يهدف إنشاء التطبيق إلى تقديم جميع المعلومات والخدمات للطالب، وولي الأمر، وأي من منتسبي الجامعة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول.

وأوضح رئيس الجامعة أن التطبيق يُساعد الطلاب المصريين والوافدين الراغبين بالدراسة بالجامعة في التعرف على الجامعة والخدمات التي تُقدمها، بالإضافة إلى توضيحه لمجالات التخصصات المختلفة والبرامج الجديدة، علاوة على ما يُستهدف من تقديمه للمزيد من الخدمات في الإصدارات المستقبلية.

وأضاف الدكتور عصام فرحات " أن التطبيق يعمل على نظامي الاندويد والأيفون، ويتم استضافته على خوادم الجامعة وكذلك على السحابة الإلكترونية "Cloud" لافتًا إلى ارتباطه بأنظمة الجامعة الإلكترونية ومنها نظام شئون الطلاب وتشمل "خدمات تسجيل المقررات الكترونيًا، وتسجيل رغبات التنسيق الداخلي، وجدول الامتحانات والمحاضرات، والنتائج والرسوم الدراسية" هذا إلى ارتباط التطبيق مع بوابة الوافدين، وكذلك نظام التقديم والقبول بالمدن الجامعية.

ونوه الدكتور ياسر وزيري مدير وحدة البوابة الالكترونية، إلى أنه يتم إدخال وتحديث بيانات الجامعة أولًا بأول وإضافتها للنظام من خلال مسئوليه، موضحًا أن التطبيق يحتوي على بيانات كافة كليات ومؤسسات الجامعة، والبرامج الجديدة، والمدن الجامعية، بالإضافة إلى مطاعم وفنادق الجامعة والمنشأت الرياضية، وغيرها.
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