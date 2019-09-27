المئات من المواطنين يتجمعون بالمنصة لتأييد الرئيس السيسي..فيديو

تجمع المئات من المواطنين المصريين بمنطقة المنصة بمدينة نصر وذلك من أجل تأييد الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة الدولة المصرية ضد الشائعات والدعوات للمظاهرات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية.



وقام المواطنون بإرسال رسالة حب ومودة بالالتفاف حول الدولة المصرية وعلى ثقة من إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة والمضي قدما لتقدم الدولة المصرية.



وظهر المصريون في الفيديو رافعين الأعلام المصرية، مرددين الأغاني الوطنية، مؤكدين دعمهم الرئيس السيسي.



وتواجد المصريين الداعمين للرئيس السيسي، خير رد على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية.







