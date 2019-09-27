تصريحات الرئيس السيسي تتصدر رئيسيات صحف السعودية والكويت والإمارات

تصدرت أخبار وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب عودته من نيويورك صدارة الصحف والمواقع الخليجية



أبرزت صحيفة الرياض السعودية تصريحات الرئيس السيسي تحت عنوان « السيسي يؤكد أنه «لا داعي للقلق» من الدعوات للتظاهر ضده»



وقالت الصحيفة السعودية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر ضده التي دعت لها جماعات إرهابية وتخريبية.



وقال السيسي في تصريحات تلفزيونية عقب عودته من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داع للقلق، مشيرًا إلى أن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا وأن مصر قوية بالمصريين.



وأضاف أنه لا يمكن تزييف الواقع، مشيرًا إلى أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المصريين والتصدي للشائعات والأكاذيب.



واحتلت أيضا تصريحات الرئيس صدارة موقع البيان الإماراتية وقالت تحت عنوان « السيسي: مصر بلد قوي.. ولا يمكن خداع المصريين»



وقالت الصحيفة الإماراتية، إن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة إن مصر بلد قوى بالمصريين والإعلام له دور قوي في توعية الشعب.



وأوضح السيسي لدى استقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة حيث ألقى كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق»، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية في موقعها الإلكتروني.



وأضاف أن هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع.



وعلى صحيفة القبس الكويتية نطالهع عنوانا « الرئيس السيسي: إذا طلبت تفويضًا من المصريين .. سينزل الملايين لتوصيل رسالة إلى العالم»



وأوردت الصحيفة الكويتية أيضا تصريحات الرئيس السيسي، عقب وصوله إلى الأراضي المصرية، ورده على سؤال حول انطباعه على تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة، قائلا: «يوم ما هطلب من المصريين التفويض زى 3 / 7 هينزل الملايين علشان نوصل رسالة للعالم.. كله ينزل بالملايين مش أقل من كده».



وردًا على سؤال حول دعوات التظاهرات قال الرئيس السيسي: «كنا بنتكلم من أسبوع قبل ما نسافر فى الموضوع ده، يا مصريين خدوا بالكم مش هايسيبوكو تنجحوا ولا تتهنوا على حاجة».



وتابع الرئيس حديثه للمواطنين الذين احتشدوا أمام مطار القاهرة لاستقباله لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية: «هى حرب بينا وبينهم، هى مجموعة قد كده والشعب كله تصدقوهم إزاى؟، والإعلام عليه دور أكبر وعوا الناس أكتر، مصر مكانها كبير قوى ومكانة مصر بشعبها».



