أحمد موسى فى تغطية خاصة على صدى البلد مستمرة للغد ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يظهر الآن على الهواء وسيستمر للغد لنقل فرحة المصريين بالشارع.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه تغطية خاصة عن أحداث اليوم والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن مراسلى صدى البلد متواجدون فى جميع المحافظات لنقل الاحتفالات.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المظاهرات جائت فى حب مصر، وكشف أنه سيعرض كل الاحتفالات من جميع المحافظات سواء فى المنوفية والبحيرة والغربية والسويس.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه سعيد بالتجمعات التى جاءت فى حب مصر.

