Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

التعليم الأزهري في أسبوع .. تدريس اللغة الإندونيسية بكلية اللغات.. تحصيل 5 جنيهات من طلاب المعاهد قيمة طابع شهيد وإعفاء أبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
حصاد التعليم الأزهري
حصاد التعليم الأزهري في أسبوع
Advertisements
محمد شحتة
  • حصاد التعليم الأزهري في أسبوع
  • تدريس اللغة الإندونيسية في جامعة الأزهر تمهيدا لإنشاء قسم مستقل
  • فتح باب التنسيق للمتخلفين عن تسجيل الرغبات بجامعة الأزهر
  • تحصيل 5 جنيهات من طلاب المعاهد الأزهرية قيمة طابع شهيد
  • الأزهر يقرر عدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس مادة أخرى
  • إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية

شهد التعليم الأزهري، في قطاعيه بالجامعة والمعاهد الأزهرية، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وقرارات مهمة، نستعرضها في التقرير التالي.

وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة على تدريس اللغة الإندونيسية كلغة ثانية بكلية اللغات والترجمة لحين اكتمال المقومات لإنشاء قسم مستقل.

ووافق المجلس على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق، اعتبارا من الأحد المقبل 29 سبتمبر وحتى الأربعاء 2 أكتوبر.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة، على أن يسدد الطالب ٣٠٠ جنيه رسوم، لصالح صندوق الخدمات الطلابية.

وكانت جامعة الأزهر قد فتحت باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، مرتين، بخلاف مرة "ثالثة" للمتخلفين، وللتحويل بين الكليات، وهذه هي المرة الأخيرة للطلاب.

كما وجه قطاع المعاهد الأزهرية، جميع الإدارات التعليمية بالمحافظات بتحصيل رسم قدره خمسة جنيهات قيمة طابع شهيد من جميع الطلاب وتوريدها بخزينة المنطقة بحافظة منفردة مختومة بختم المعهد.

ووجه القطاع الإدارات بإنهاء إجراءات، إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) بمحافظة شمال سيناء من المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2019/2020م.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية على مديري الإدارات التعليمية بخصوص سد العجز في معلمي القرآن الكريم بضرورة سد العجز في حصص القرآن من خلال معلمي القرآن من المعاهد المجاورة والذين لم يكتمل نصابهم القانوني من الحصص وفي حالة استمرار العجز يتم الاستعانة بمعلمي اللغة العربية والشرعية من نفس المعهد والذين لم يكتمل نصابهم القانوني في الحصص.

وناشد قطاع المعاهد بضرورة الاستعانة بمحفظي القرآن الكريم والذين تم تحويلهم الي وظائف أخرى تناسب مؤهلاتهم الدراسية على أن يكونوا من نفس المعهد وذلك لمن يرغب منهم على الا يتحمل الأزهر أي أعباء مادية نتيجة الاستعانة بهم وينبغي التوقيع على إقرار منهم بهذا الشأن

كما شدد القطاع على أن تكون حصص القرآن الكريم في بداية اليوم الدراسي وليس في آخره وحسب الامكانيات المتاحة للمعهد.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تعليمات جديدة تعمم على جميع المعاهد بشأن مادة التربية الفنية، مشددا في منشور له، بضرورة تخصيص حجرة للتربية الفنية وعدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس أى مادة خارج تخصصهم.

كما ينبغي على جميع المعاهد، توفير حجرة لمادة التربية الفنية فى كل معهد، ووضع حصة التربية الفنية فى جداول المعاهد فى منتصف اليوم الدراسى وليس في نهايته.

وناشد القطاع، شيوخ المعاهد، بعدم عدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس أى مواد أخرى خارج تخصصهم فى المرحلة الابتدائية وذلك لاستفادة الطلاب من الأنشطة الفنية.

وأصدر المجلس الأعلى للأزهر، في جلسته الأخيرة عددًا من القرارات المُهِمّة، ومنها: الموافقة على أن يكون اسم "مركز تدريب معلمي الناطقين بغير العربية" التابع لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب "مركز الأزهر لتدريب معلمي الناطقين بغير العربية".

كما وافق الأعلى للأزهر على إعفاء طلاب الدراسات العليا من الوافدين والوافدات بكليات العلوم الإسلامية والعربية وشُعبها من جميع رسوم الخدمات التعليمية وغير التعليمية، وتُخاطِب جامعة الأزهر كلياتها بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من تاريخ انعقاد جلسة المجلس الأعلى للأزهر رقم (259) في 2 /1 /2019م.

وتمت الموافقة على إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) بمحافظة شمال سيناء من المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2019 /2020م.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صالح عباس يكشف السر في إصرار الإندونيسيين على التعلم في الأزهر

التعليم :لا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة

الأزهر لـ مديري الإدارات: حصة القرآن في أول اليوم الدراسي وسد العجز في المحفظين

التعليم الأزهري في أسبوع.. غلق باب التحويل بين الشعب والأقسام بالكليات .. إعلان الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة .. واعرف خطوات استخراج فيزا للدفع الإلكتروني للطلاب

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية

الأزهر يقرر عدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس مادة أخرى

ترشيحاتنا

عمرو أديب يلقن هاني صبري درسا على الهواء بسبب تسجيل صوتي.. فيديو

ماراثون الشياكة.. 50 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

10 معلومات شملها بيان القوات المسلحة .. فيديو

وفاة حفيد مغني الراب الشهير سنوب دوج.. شاهد لحظة موته

مستند من الاتحاد الأفريقي.. أمير مرتضى يوجه صفعة لبطل السنغال

تامر أمين: وانتصرت إرادة المصريين فى جمعة الإخلاص.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

25 صورة من حفل ختام الدورة الثالثة لـ الجونة السينمائي

ماراثون الشياكة.. 50 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟