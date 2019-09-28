التعليم الأزهري في أسبوع .. تدريس اللغة الإندونيسية بكلية اللغات.. تحصيل 5 جنيهات من طلاب المعاهد قيمة طابع شهيد وإعفاء أبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية

حصاد التعليم الأزهري في أسبوع

تدريس اللغة الإندونيسية في جامعة الأزهر تمهيدا لإنشاء قسم مستقل

فتح باب التنسيق للمتخلفين عن تسجيل الرغبات بجامعة الأزهر

تحصيل 5 جنيهات من طلاب المعاهد الأزهرية قيمة طابع شهيد

الأزهر يقرر عدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس مادة أخرى

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية

شهد التعليم الأزهري، في قطاعيه بالجامعة والمعاهد الأزهرية، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وقرارات مهمة، نستعرضها في التقرير التالي.وافق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة على تدريس اللغة الإندونيسية كلغة ثانية بكلية اللغات والترجمة لحين اكتمال المقومات لإنشاء قسم مستقل.ووافق المجلس على فتح باب التنسيق للمتخلفين عن مراحل التنسيق، اعتبارا من الأحد المقبل 29 سبتمبر وحتى الأربعاء 2 أكتوبر.وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن التقديم سيكون عن طريق وحدة النظم والمعلومات بالجامعة، على أن يسدد الطالب ٣٠٠ جنيه رسوم، لصالح صندوق الخدمات الطلابية.وكانت جامعة الأزهر قد فتحت باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، مرتين، بخلاف مرة "ثالثة" للمتخلفين، وللتحويل بين الكليات، وهذه هي المرة الأخيرة للطلاب.كما وجه قطاع المعاهد الأزهرية، جميع الإدارات التعليمية بالمحافظات بتحصيل رسم قدره خمسة جنيهات قيمة طابع شهيد من جميع الطلاب وتوريدها بخزينة المنطقة بحافظة منفردة مختومة بختم المعهد.ووجه القطاع الإدارات بإنهاء إجراءات، إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) بمحافظة شمال سيناء من المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2019/2020م.ونبه قطاع المعاهد الأزهرية على مديري الإدارات التعليمية بخصوص سد العجز في معلمي القرآن الكريم بضرورة سد العجز في حصص القرآن من خلال معلمي القرآن من المعاهد المجاورة والذين لم يكتمل نصابهم القانوني من الحصص وفي حالة استمرار العجز يتم الاستعانة بمعلمي اللغة العربية والشرعية من نفس المعهد والذين لم يكتمل نصابهم القانوني في الحصص.وناشد قطاع المعاهد بضرورة الاستعانة بمحفظي القرآن الكريم والذين تم تحويلهم الي وظائف أخرى تناسب مؤهلاتهم الدراسية على أن يكونوا من نفس المعهد وذلك لمن يرغب منهم على الا يتحمل الأزهر أي أعباء مادية نتيجة الاستعانة بهم وينبغي التوقيع على إقرار منهم بهذا الشأنكما شدد القطاع على أن تكون حصص القرآن الكريم في بداية اليوم الدراسي وليس في آخره وحسب الامكانيات المتاحة للمعهد.وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تعليمات جديدة تعمم على جميع المعاهد بشأن مادة التربية الفنية، مشددا في منشور له، بضرورة تخصيص حجرة للتربية الفنية وعدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس أى مادة خارج تخصصهم.كما ينبغي على جميع المعاهد، توفير حجرة لمادة التربية الفنية فى كل معهد، ووضع حصة التربية الفنية فى جداول المعاهد فى منتصف اليوم الدراسى وليس في نهايته.وناشد القطاع، شيوخ المعاهد، بعدم عدم تكليف معلمي التربية الفنية بتدريس أى مواد أخرى خارج تخصصهم فى المرحلة الابتدائية وذلك لاستفادة الطلاب من الأنشطة الفنية.وأصدر المجلس الأعلى للأزهر، في جلسته الأخيرة عددًا من القرارات المُهِمّة، ومنها: الموافقة على أن يكون اسم "مركز تدريب معلمي الناطقين بغير العربية" التابع لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب "مركز الأزهر لتدريب معلمي الناطقين بغير العربية".كما وافق الأعلى للأزهر على إعفاء طلاب الدراسات العليا من الوافدين والوافدات بكليات العلوم الإسلامية والعربية وشُعبها من جميع رسوم الخدمات التعليمية وغير التعليمية، وتُخاطِب جامعة الأزهر كلياتها بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من تاريخ انعقاد جلسة المجلس الأعلى للأزهر رقم (259) في 2 /1 /2019م.وتمت الموافقة على إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) بمحافظة شمال سيناء من المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2019 /2020م.