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برلمان

برلماني يشيد بنجاح الدبلوماسية المصرية للمرة الثانية باعتماد قرار أممى حول الإرهاب وحقوق الإنسان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:17 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن اعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف ونجاح الدبلوماسية المصرية للمرة الثانية بتوافق الآراء القرار الذى تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمثابة انتصار جديد لمصر فى حربها نيابة عن العالم ضد الارهاب بجميع صوره وأشكاله.

ووجه " عابد " فى بيان له أصدره منذ قليل التحية والتقدير للدبلوماسية المصرية وللسفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ونجاح مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة لتوحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها .

وأشاد النائب علاء عابد بتصريحات السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف التى أكد فيها أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، ويشدد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الضحايا وكذا تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم اضافة الى أن اعتماد القرار المصري يأتي في إطار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الإرهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان وادانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، والتأكيد على مسئولية الدولة الأصيلة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأهمية الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم الذي تقدمه الدول إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية بما في ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التي تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير

وأعتبر النائب علاء عابد هذا النجاح للدبلوماسية المصرية فى هذا التوقيت بمثابة اهتمام كبير من المجتمع الدولى لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى طرحها فى خطابه التاريخى منذ أيام امام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان خطورة ظاهرة الارهاب على العالم الدولية وضرورة ان يقوم المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه هذه الظاهرة الخطيرة التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين٩
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