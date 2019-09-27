مواطنو المنيا يرفضون دعوات الفوضي.. وآلاف يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس

حالة من الهدوء الشديد تسود ميادين المنيا والشوارع الرئيسية والتى تشهد حالة من السيولة المرورية حيث خلت ميادين بالاس ( 25 يناير ) والمحطة والساعة من أى تظاهرات أو تجمعات للمواطنين وسط وجود قوات من قوات الشرطة للتأمين.



كما تقوم قوات الشرطة بالمرور بالشوارع لطمأنة المواطنين وقام آلاف المواطنين فى الصباح الباكر بالذهاب إلى القاهرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى واستقباله فى المطار فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة.



ورفضا للمظاهرات التى تم الإعلان عنها للتأكيد على استقرار مصر والأمن والأمان التى تشهده البلاد والعديد من الإنجازات الكبيرة فى كافة قطاعات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضى الصحراوية.



