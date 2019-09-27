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توك شو

أحمد موسى معلقا على فرحة المصريين بعودة الرئيس: الجماعات الإرهابية بتدفن

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:01 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المئات من العاملين فى مجموعة سيراميكا كليوباترا خرجوا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى معظم الشوارع بالسويس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه تغطية خاصة عن أحداث اليوم والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: أنه كان فى محافظة سوهاج، وفى أثناء العودة شاهد فرحة المصريين"، معلقًا: "الجماعات الإرهابية بتدفن".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما قامت به الجماعات الإرهابية من قبل لن يتكرر، والشعب المصري واعي، موضحا أن المصريين يعلمون الحقيقة، والجماعات الإرهابية الخونة لن يفلحوا.

وكشف موسى، أن المواطنين المصريين استقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أثناء عودته من الولايات المتحدة، مؤكدا أن السيسي عقد 25 لقاء مع رؤساء كبار المسئولين بالعالم.
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