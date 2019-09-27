توفير 1000 وظيفة بشركة مياه الشرب والصرف بالوادى الجديد.. تفاصيل

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انه يجرى حاليا استكمال نقل أصول مياه الشرب والصرف الصحي الخاصة بالوحدات المحلية إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والشرف الصحي خاصة انه تم افتتاح فرع لها بالمحافظة وتم بدء العمل بها ، حيث سيتم الانتهاء من نقل جميع أصول مدينة الخارجة بداية من أكتوبر المقبل وسيتم بعدها نقل باقي أصول المراكز الأخرى .



ولفت الزملوط إلى أن الشركة وفرت حتى الآن أكثر من 1000 وظيفة لأبناء المحافظة بجميع مراكزها الخمسة بعضهم تسلم العمل، مضيفا أن بدء عمل جميع المعينين مرهون بتسلم الشركة لأصولها بالكامل ، والتي كان من المفترض تسليمها منذ عدة أشهر ولكن كان هناك بعض العقبات تسببت في تأخير عملية التسليم .



وأشار الزملوط الى إن المحافظة يوجد بها 47 وحدة محلية بالاضافة الى 177 قرية وتابع لها ،وان المحافظة انتهت حتى الان من توصيل الصرف الصحى لاكثر من 50 % من هذه القري ، وجار استكمال الباقى وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير بنية تحتية آمنة.

