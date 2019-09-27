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أخبار البلد

التنمية المحلية: ترقية 190 موظفا من المستوى الأدنى إلى المستويات الأعلى

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:04 م
وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
اعتمدت وزارة التنمية المحلية ، حركة ترقية العاملين بالوزارة طبقًا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2019 بشأن القواعد التنفيذية للقرار رقم 65 لسنة 2019،وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

وأشارت إلى أن الحركة تضمنت ترقية 190 موظف من المستوى الأدنى إلى المستويات الأعلى ، و198 تم نقلهم بين فئات المستوى الوظيفى الواحد ، 228 المستحقون لزيادة الحد الأدنى الـ100 جنيه لجميع المستويات .

وقالت إن الهدف من الترقيات هو تحفيز العاملين بالديوان العام للوزارة على تحسين مستوى الأداء وتنفيذ المهام المكلفين بها خلال الفترة الحالية بما يحقق رضا المواطنين بكافة المحافظات ويساهم فى تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم .

وأكدت الوزارة حرصها بصورة مستمرة على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة لهم .

وطالبت العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة ، كما حثهم على التفانى في العمل وبذل أقصي جهد ممكن لخدمة المواطن .
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