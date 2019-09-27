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محافظات

تأمين كامل لـ ميادين أسوان بعد رفض دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:13 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تشهد محافظة أسوان هدوءا كاملا فى شوارعها ومناطقها المختلفة.

,شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان اليوم الجمعة أشهر الميادين بالمحافظة وأيضًا باقي الميادين هدوءًا وإنتظامًا فى حركة المرور بالطرق والشوارع الرئيسية وذلك رفضا للدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر والخروج فى الشوارع.

وبدت كافة المواقع والمؤسسات الحيوية والشوارع والميادين مؤمنة وتحت السيطرة بواسطة الأجهزة المعنية الذين يقفون على أهبة الاستعداد من خلال تمركزات ودوريات على مستوى المحافظة للتعامل السريع والفورى مع أى أعمال أو تجاوزات فى أى إتجاه .
تأمين كامل لـ ميادين أسوان بعد رفض دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر
تأمين كامل لـ ميادين أسوان بعد رفض دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر
تأمين كامل لـ ميادين أسوان بعد رفض دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر
تأمين كامل لـ ميادين أسوان بعد رفض دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر
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