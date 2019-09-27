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محافظات

إنشاء طريق لربط الوادي الجديد بسوهاج

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تم وضع خطة بين المحافظة وجهاز التعمير ووزارة النقل للبدء في إنشاء طريق يربط بين مدينة الخارجة ومحافظة سوهاج ، ضمن خطة الطرق العرضية لربط المحافظة بالمحافظات الاخرى لتدعيم حركة التنمية .

ولفت الزملوط إلى أنه تم وضع الدراسة والخطة وسيتم التنفيذ عقب الانتهاء من طريق تنيدة منفلوط والذى يربط بين مركز بلاط ومحافظة أسيوط ، إضافة إلى رفع كفاء الطرق السريعة المتهالكة على مستوى المحافظة .

كما أكد الزملوط أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بخطة إنشاء الطرق العرضية نظرا لما لها من أثر كبير على التنمية حيث إنها تختصر المسافات البعيدة كما إن على جانبى هذه الطرق تقام مجتمعات عمرانية حديثة وتنمية زراعية كبرى تجذب آلاف المستثمرين.

ولفت الزملوط إلى أن المحافظة قامت على مدار الفترة الماضية بإنشاء طريق ديروط الفرافرة ، وعين دالة الفرافرة وجارٍ تنفيذ طريق تنيدة منفلوط كما يجرى رفع كفاءة طريق الخارجة أسيوط.
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