وزير الأوقاف يخطب الجمعة من الشيخ زايد ويختمها بالدعاء لمصر.. الصراع مع الخونة والمتربصين بالبلاد ليس وليد اليوم .. والمتربصون ببلادنا يؤلمهم رؤية مصر تشق طريقها نحو البناء.. فيديو

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من الشيخ زايد

الصراع مع الخونة والمتربصين بالبلاد ليس وليد اليوم

عقوبة رمي الناس بالتهم والأكاذيب بلا دليل ولا بينة

المتربصون ببلادنا يؤلمهم رؤية مصر تشق طريقها نحو البناء

وزير الأوقاف ينهي الخطبة بدعاء لمصر وأهلها وجيشها



أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، خطبة الجمعة، من مسجد اللواء عبد الوهاب خليل بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وختم خطبة الجمعة بدعاء لمصر وأهلها.



ودعا وزير الأوقاف أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وأن يرد كيد المدبرين لها، وأن يعاملنا الله بفضله وإحسانه وكرمه، وأن يثبت الله أقدام جنودنا وحماة أوطاننا وكل من يدافع عن هذا البلد.



وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الصراع مع الخونة والمتربصين بالبلاد ليس صراعا وليد اليوم وإنما كان منذ القدم، منوها أن تجاوز أهل الباطل في حق أهل الحق أمر يكاد يكون ثابتا على مدار التاريخ.



وأضاف وزير الأوقاف، أن هؤلاء لم يقتصروا فقط في التجاوز في حق أهل الحق، وإنما تجاوزوا في حق الصحابة والأنبياء ووصف بهم الأمر إلى التجاوز في حق الذات الألهية فيحيك لنا الله ما كان من شأن اليهود في تجاوزهم مع الله "وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ".



وتابع: قالوا في شأن سيدنا موسى عليه السلام "قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ"، وقالوا في حق سيدنا عيسى عليه السلام "وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ".



كما تكلموا في حق القرآن بما لا يليق فحكى القرآن عنهم "فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ".



وقال وزير الأوقاف، إن أهل الباطل تطاولوا على أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها، العفيفة بنت العفيف، ولم يكن تطاولا عاديا بل كان في أشد ما يصيب الإنسان وهو التطاول في عرضها.



وأضاف، أن من تطاول على عرض بيت رسول الله فإنما يتطاول على عرض رسول الله، وقالوا في حق أم المؤمنين "والله ما سلمت منه ولا سلم منها" حتى نزلت برائتها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ".



وأشار إلى أن رمى الناس بالتهم والأكاذيب بلا دليل ولا بينة هو عين البهتان العظيم والإسلام حذرنا من الإنسياق خلف الشائعات أو صناعتها في قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".



وأرشدنا الدين الحنيف إلى عدم الإنسياق خلف الأخبار الواردة إلينا إلا بعد التحقق والتأكد منها لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".



وقال وزير الأوقاف، إن مصر عبر تاريخها كانت وستظل سند الأمة العربية وصمام الأمان للمنطقة بأكملها، مضيفا، أن حق الدين علينا أن نقف بجانب بلدنا لأنها حصن الإسلام وكما قال الشيخ الشعراوي "هي البلد التي صدرت علم الإسلام حتى إلى البلد التي نزل فيه".



وتابع: ما زالت مصر وستظل تحمل لواء الإسلام عاليا، إذا كانوا يقولون "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف حقيقتها إلا المرضى" فإن "الوطن تاج على رؤوس الشرفاء العقلاء لا يعرف حقيقته إلا من فقده".



وأشار إلى أن المتربصين ببلادنا يؤلمهم أن ترى مصر تشق طريقها نحو قوة الإقتصاد وقوة البناء ولن يتركوا مصر في حالها إلا إذا حققت مصر قوتها بقوة شعبها.



واستشهد بقوله تعالى "إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ".