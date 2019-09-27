حسن شحاتة يحبس دموعه على الهواء.. تعرف على السبب .. فيديو

أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه عندما سافر الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، شعرت بحالة من القلق، معبرًا: «كأنه أب أو أخ غائب، وكنت أود الاطمئنان عليه».



وحبس "شحاته"، دموعه على الهواء خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد عند الحديث عن انجازات الرئيس، قائلا:«المصريين عارفين ان الرئيس بيعمل كل حاجة عشان مصر ويؤيدونه بقوة».



وأضاف المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، «كنت أتمنى المشاركة في المنصة مع المصريين لتأييد الرئيس»، مؤكدا أن «المصريين مش عايزين فوضى وبلادنا آمنة ومستقرة».