نجوم زمان أحياء في صورة.. صدى البلد يحاور أيقونة تصميم الجرافيك بالإمارات محمد جابر.. صور

مصمم جرافيك شاب لفت الأنظار بتصميماته الجذابة، لقاء الماضي بالحاضر هي الفكرة الأساسية الذي يعيد توظيفها في كل مرة بشكل جديد وأكثر جاذبية، كمشروع «لاعبي كرة القدم في العصر الفيكتوري»، ومشروع «الفنانين مع أنفسهم»، وأخيرا مشروع «فنانو الزمن الجميل في مهرجان الجونة» والذي لاقى إعجابا جماهيريا حتى أن إدارة المهرجان تواصلت معه.



من كلية الأزهر إلى تصميم الجرافيك

إنه مصمم الجرافيك المصري الشاب محمد جابر، الذي تواصل معه صدى البلد خلال إقامته بدولة الإمارات العربية المتحدة ليوضح كواليس العمل عليها وسفره للخارج، في البداية كان جابر في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة وبحث عن عمل قبل عودته، فتواصل مع أكثر من شركة وقبلته إحد الشركات العالمية بالإمارات، ويشغل حاليا منصب مدير التسويق بها، ورغم أن عمله لا يعتمد على أعمال الجرافيك أو التصميمات، لكن ارائه مطلوبة دائما لفريق التصميمات "بيشتغلوا بناءا على افكاري في كيفية طرح المنتج أو التصميم"، ونادرا ما ينفذ تصميم بنفسه للعمل.



العمل مختلف عن الهواية وكذلك الدراسة، فمجال دراسته غير متعلق بالجرافيك، فهو خريج كلية التجارة جامعة الازهر قسم اقتصاد، ونمى موهبته في الجرافيك قبل سبع سنوات مستعينا بالإنترنت، تحديدا موقع الفيديوهات اليوتيوب، فقد كان يخصص اربع ساعات يوميا لتنمية مهاراته ومشاهدة التصميمات والأفكار العالمية.



رغم سفره إلا أن قلب جابر عاشقا لمصر فهو متعلق بها حتى قبل سفره ويتضح ذلك في كل تصميماته التي أغلبها لمصريين وأبرزهم الفنانين، ولم يفكر جابر في تقديم تصميمات مشابهة لممثلين الإمارات "لأن مفيش ممثلين كتير في الامارات واعمالهم بسيطة".



كواليس مشاركة فناني الزمن الجميل في مهرجان الجونة

شهد مهرجان الجونة السينمائي لقاءً بين الجيل الحالي وجيل زمن الفن الجميل، هذه اللحظة سجلها مصمم الجرافيك المصري صاحب الـ 37 عاما، وقرر تنفيذها ليرى متابعو مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، فناني الزمن الجميل على السجادة الحمراء ولكن على طريقته الخاصة، من خلال عدة صور لفناني الأجيال الماضية بمهرجان الجونة السينمائي صممها مصمم الجرافيك المصري الشاب، ولم يتخيل أن تحقق هذا الانتشار الواسع، حيث تداولها آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا.



خطرت الفكرة على بال محمد جابر، الذي يعمل كمدير تسويق بإحدى الشركات الكبرى بالإمارات، بالصدفة، عندما تمنى لو كان أحد المدعوين لحضور المهرجان، ولكن للحظة انتبه أنه ليس ممثلا، أو مخرجا، أو مؤلفا، فلماذا تتم دعوته وليس له علاقة بمجال السينما.



ويقول محمد جابر لـ«صدى البلد»: "قررت أن أحضر ولكن بطريقتي الخاصة وهي استخدام الفوتوشوب"، وفكر كثيرا في الفكرة التي سيستخدم فيها مهاراته في تعديل الصور وسرعان ما تكونت الفكرة في لحظات وهي "ماذا لو كان نجوم الشاشة الفضية بالمهرجان!".



بدأ مصمم الجرافيك في البحث عن الصور المناسبة الذي سيستخدمها لبعض الفنانين المؤثرين بتاريخ السينما المصرية، وبعد جمعها استغرق ما يقرب من 3 ساعات في تعديل الصور، نتج عنها 13 تصميما أصاب كل من رآه بالذهول والإعجاب، ونشر هذه الصور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي كـ فيسبوك وإنستجرام، ولاحظ تداولها بشكل كبير حتى أن الحسابات الرسمية للمهرجان قامت بعرض الصور، ويقول لـ «صدى البلد»: "كان شرفا كبيرا لي".



أشاد جابر باهتمام إدارة مهرجان الجونة بتصميماته وتقديرهم لجهوده، حيث تواصل معه إدارة المهرجان وشكروه على أعماله الجميلة والجذابة وبعد ساعتين فقط من نشرها، وتواصلت معه الفنانة بشرى وإدارة المهرجان، ويتمنى جابر دعوته لحضور النسخة القادمة من المهرجان.



تقييم بوسترات الأفلام والمسلسلات المصرية

بوسترات الأفلام تعد واحدة من أول الأدوات لجذب الجمهور لمشاهدة الفيلم، وأبدى جابر رأيه في بوسترات الأفلام الحديثة، فعلى حد وصفه فإنها قد شهدت تطور شديد في الأفكار والتنفيذ والتصميم وبعذها احترافي لدرجة عالمية، "ده شئ مشرف"، وبخصوص اللجوء إلى الأفكار المسروقة فالمصمم يوضح أنها مقتبسة لأن غالبا يكون نفس موضوع الفيلم مقتبس، وتسائل جابر: "في مصممين شغلهم جميل.. لازم نشتغل بفكرنا ونبتكر فيه" كما قال جابر.



وشهدت كذلك بوسترات المسلسلات خاصة المشتركة منها في السباق الرمضاني تقدما ملحوظا، وأرجع جابر سبب تميز هذه التصميمات والأفكار إلى عمل المصمم بفكره الخاص دون اللجوء إلى التقليد الأعمى.



يود المصمم الشاب تتويج هوايته بعمل احترافي مع الفنانين الذين يحبهم، كتصميم بوستر دعائي بطريقته المميزة، فعلى الرغم من عشرات التصميمات للفنانين إلا نه على حد وصفه "لسه في فنانين كتير عاوز أصمم لهم صور".



الحنين إلى الماضي

يغلب على تصميمات جابر الحنين إلى الماضي، فالماضي في رأيه مرتبط بالجميع، وكلما ينشر جابر صورة جديدة يغلب عليها هذا الطبع يلاحظ أن التفاعل معها من كل الفئات العمرية كبار السن والأصغر، خاصة أن الكثير منهم افتقدوا الكثير من قيم الماضي كالترابط الأسر]: ويقول محمد: "مين فينا مش بيتمنى يرجع بالزمن لورا بعيد عن السوشيال ميديا.. حتى الفيلم كنا بنشوفه متجمعين".



-مشروع صور الفنانين مع أنفسهم:

استغرق مشروع الفنانين مع أنفسهم حوالي 3 اشهر لتحديد الفكرة والصور، قضاها جابر في البحث عن صور مناسبة وملائمة لفكرته بجودة عالية، ويروي تفاصيل هذا المشروع، فالبحث عن الصور كان العقبة الأولى حيث لم يجد منها ما يتماشى مع العصر الحديث بجودة وألوان جيدة، وازداد هذا الأمر صعوبة بعد محاولته للبحث عنها خاصة أن محركات البحث لا يوجد بها خاصية أرشيف الصور.



خلال عمل جابر على فكرته اكتشف أنه تم تنفيذها في عام 2006 ولكن كانت باللونين الأبيض والأاسود فقط، ولفنانين واقفين بجوار بعضهم فقط، فتوقف قليلا ثم قرر أن يكون الاختلاف في أن تكون الصور ممتلئة بالحركة والحياة والألوان، "خوفت حد يقول سارق الفكرة بس اشتغلت بطريقتي المختلفة"، واستغرق الكثير من الوقت للاتهاء منها بشكلها الحالي وقبل نشر أول صورة منها وجد مصمم جرافيك شاب قد نشر فكرة مشابهة.



تردد جابر في نشر الصور وقرر الرجوع إلى هذا المصمم وأخبره بعمله على هذه الفكرة لفترة طويلة، فرحب الشاب ولم يمانع نشرها خاصة وأنها بالطبع تم تنفيذها بطريقة مختلفة "قالي نزلها انا متأكد انها هتكون حلوة وبالفعل نزلتها ونجاحها شئ بفتخر بيه"، ونشرها جابر على ثلاثة أجزاء ولاحظ نجاحها حتى أن بعض الفنانين أعادوا نشر الصور على حساباتهم الخاصة كإسعاد يونس ونادية الجندي وغيرهم.



ورغم كل تصميماته للفنانين إلا أنه لم يفكر جديا في العمل في المجال الفني، ويقول جابر لـ "صدى البلد": "مفكرتش أشتغل في السينما.. لكن بكل تأكيد لو طرح عليا عمل أقوم بتصميمه سأرحب بها وأنا سعيد عشان أشتغل في حاجة بحبها".



تصميمات مجانية لمن يحب

يتواصل المئات مع جابر يوميا ويطلبوا منه تصميم صور مشابهة لتصميماته للمشاهير، وينفذها جابر لهم بشكل مجاني دون الحصول على أي مقابل سواء مادي أو يطلب منهم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، ويكتفي بإسعادهم من خلال تصميمها فقط.