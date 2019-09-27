عمرو الشاذلي وCharly Luske يطرحان دويتو على أنغام الجسمي.. فيديو

تعاون الفنان عمرو الشاذلي، مع المطرب Charly Luske الفائز بـ The Voice Holland في ديو غنائي بعنوان We don't talk anymore & 6 Seta El Sobh، من توزيع Emdee jabr.



وطرح عمرو الشاذلي الأغنية حصريًا عبر تطبيق أنغامي، حيث حققت آلاف الاستماعات بعد ساعات قليلة من طرحها.



كما طرح مقطع منها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"



يذكر أن عمرو الشاذلي استخدم في أغنيته، أغنية 6 الصبح للفنان حسين الجسمي، من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن وليد سعد، وتوزيع توما.