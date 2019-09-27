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مش هنسيبكم للإعلام المعادي.. أحمد موسى: إلغاء برامج صدى البلد اليوم

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:43 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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شيرين عادل
قال الإعلامى أحمد موسى، إن المصريين قرروا النزول فى احتفالات لدعم الدولة، والرئيس السيسي؛ بهدف استقرار الوطن تحت شعار "لا للفوضى". 

وكشف الإعلامى أحمد موسى، عن أن قناة "صدى البلد" ألغت كافة خرائط البرامج اليوم، الجمعة، وتم استبدالها بخريطة موحدة حتى الساعات الأولى من صباح غد، السبت، قائلًا "طول ما فى مواطن فى الشارع هنفضل معاه، وانا هكمل معاكم لحد الصبح ومش هنسيبكم للإعلام المعادى"؛ وذلك بناءً على تعليمات محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري، الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، وذلك تحت شعار "يوم فى حب مصر". 

وأوضح الإعلامى أحمد موسى، في تغطيته الخاصة لمظاهرات دعم مصر والرئيس السيسى اليوم، أن المواطنين منذ الصباح الباكر كانوا فى استقبال الرئيس السيسى وقاموا بصلاة الجمعة، واحتشدوا بالميادين دعمًا للدولة والرئيس السيسى.

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