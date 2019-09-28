برلماني يكشف عن موعد مناقشة مشروع قانون السياحة الموحد

كشف حسين خاطر عضو لجنة السياحة بالبرلمان، عن أبرز اهتمامات مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والتي من أبرزها مناقشة مشروع قانون السياحة الموحد الذي قدمته لجنة السياحة الفترة الماضية.



وأضاف حسين خاطر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عدة قوانين متخصصة في ملف السياحة يجب ضمها في قانون موحد حتى يكون قادر على السيطرة على الملف بالكامل وتحقيق المنفعة التي من الممكن أن تعود بالنفع على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى.



وطالب عضو لجنة السياحة بالبرلمان بضرورة تكثيف الجهود للترويج عن السياحة في مصر حول العالم وإبراز أهم الآثار الفرعونية بالإضافة إلى الأماكن السياحية والشواطئ الأخرى التي تتميز بها مصر على مستوى العالم.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.



وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.