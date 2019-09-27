أحمد موسى: فبركات الأسبوع الماضي لن نسمح بها اليوم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ان أعداد المصريين فى الشوارع لازالت تتزايد. مشيرا الى انه لا أحد مجبرا على النزول لتأييد الدولة المصرية .



وأضاف موسي خلال "تغطية خاصة " ان الاعداد الموجودة فى الشارع تعبير رمزى عن المواطن المصري، مشيرا الى ان الجزيرة الان "عاملة مناحة" ويراهنون على اسقاط الدولة المصرية ويريدون ممن ينزل ان يخرب ويصنع الفوضي .



وتابع ان الفوضي التي حدثت ايام يناير تريد قناة الجزيرة ان تفعلها اليوم، ولذلك لن ينام الاعلام المصري ويترك المواطن ضحية للإعلام الإرهابي.



واستكمل أن الإعلام الإرهابي إذا اذاع خبرا مضللا كاذبا سيتم إذاعة الحقيقة عبر الإعلام المصري ولن يتم ترك معلومة خاطئة تنتشر وسط الناس، مشيرا الى ان الفبركات التى حدثت الاسبوع الماضي لا يمكن السماح بها اليوم .

