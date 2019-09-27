رئيس الوزراء يتابع إجراءات التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية بالجمهورية.. يشيد بشراكة القطاع الخاص والحكومي في المشروعات.. ويؤكد التعاون المشترك يسهم في نهوض المنظومة التجارية وبنيتها التحتية

رئيس الوزراء ..

يشيد بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء المراكز اللوجستية

دخول القطاع الخاص شريك يسهم في نهوض منظومة التجارة الداخلية

التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية للطرح القادم للأصول غير المستغلة



تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات المُتخذة بشأن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، في الفترة من 1 يوليو حتى 15 سبتمبر 2019، وذلك فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الفرص الاستثمارية الجارية، وخطوات التعاقدات مع المستثمرين، وموقف الأراضي المطروحة، وذلك في تقرير أعده جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين.



وثمن مصطفى مدبولي الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكة إلى جانب الحكومة فيما يخص إنشاء وإدارة المراكز اللوجستية وأسواق الجملة والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، لافتًا إلى أن هذا التعاون يسهم في نهوض منظومة التجارة الداخلية، وتطوير البنية التحتية لها، وإحداث نقلة نوعية في عناصرها، بما يعمل على تفادي الحلقات الوسيطة وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.



وعرض التقرير جهود متابعة تنفيذ الفرص الاستثمارية الجارية، موضحًا أنه تم افتتاح المركز التجاري "مول طنطا" بمحافظة الغربية بتاريخ 5/9/2019، فضلًا عن ترسية الفرصة الإستثمارية "مخبز الشيخ زايد"، في 3/9/2019 على شركة "جو ماركت" لإدارة وتشغيل السلاسل التجارية، أما فيما يتعلق بمتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة، فإنه جار متابعة مراحل التسليم لعدد (6) فرص إستثمارية تم توقيع العقود لها في 11/7/2019، تتضمن أرض طلخا ـ المنصورة، بمساحة 47 فدانًا، وأرض دمنهور ـ البحيرة، بمساحة 96 فدانًا، و أرض المدامود ـ الأقصر، بمساحة 26.10 فدان، و أرض دمو ـ الفيوم، بمساحة 13.9 فدان، وأرض طوخ طنبشا، بمساحة 15.5 فدان، و أرض الزقازيق ـ الشرقية، وتم وضع حجر أساسها، بمساحة 2.5 فدان.



كما أشار التقرير إلى أنه تم توقيع العقود النهائية، بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة اللولو العالمية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور رئيس الوزراء بتاريخ 26/8/2019، وجار الانتهاء من جميع إجراءات تسليم الأراضى، كما يتم أيضًا التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد موقع مناسب لمشروع إنشاء سوق نصف جملة للملابس الجاهزة على مساحة 100 فدان بالتعاقد مع شركة السحاب للاستثمار العقاري "بيلا دونا"، وفقًا لدراسة المستثمر، وفيما يخص تطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية، أوضح التقرير أنه يتم اتمام الإتفاق مع شركة سوماريس الفرنسية لتقديم الدعم الفني لإدارة وتشغيل أسواق الجملة.



وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير، أوضح التقرير أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية للطرح القادم للأصول غير المستغلة، حيثُ رشحت الشركة (4) مواقع تابعة لها تمهيدًا للبدء في إجراءات الطرح، وهي فروع مول الطيران بالقاهرة، ومول قنا بقنا، ومول الدهار بالبحر الأحمر، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى سوق ألماظة بالقاهرة، لصالح شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية.



كما تم تشكيل لجنة من كل من أعضاء الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم تسليم موقع عباس العقاد إلى شركة سعودي ماركت، وبالنسبة لموقع النزهة فقد تم تجهيز العقود الخاصة بتسليم الموقع تمهيدًا لتوقيعها، وتسليم الموقع لشركة هايبر وان.