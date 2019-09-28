الريان والحمراوين والشغب.. قرى جديدة تدخل حيز التطوير في 3 محافظات

تواصل محافظات مصر تنفيذ برنامج تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا من خلال دعم منظمات المجتمع المدني.



وشهدت الفترة الاخيرة توقيع بروتوكول تعاون لتطوير ثلاث من القرى الأشد احتياجا في مصر وهم قرية الريان بمحافظة الفيوم، وقرية الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، وقرية الشغب بمحافظة الأقصر. يشارك في خطة التطوير المنطقة الروتارية 2451 برئاسة الدكتور شريف والي محافظ المنطقة، وجمعية الأورمان برئاسة المهندس حسام القباني، بغرض التكامل لتنفيذ برنامج تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا في مصر.



وبحسب المذكرة الموقعة بين المؤسستين فإنهما يستهدفان تحقيق التطوير الشامل المتمثل في إدخال وصلات مياه جديدة وتطوير منظومة الصرف الصحي والطرق والأبنية وذلك في ثلاث من القرى الأشد احتياجا وهما ، قرية الريان بمحافظة الفيوم، وقرية الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، وقرية الشغب بمحافظة الأقصر.



وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، نحن نعمل من أجل مساندة ومساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يأتي متماشيًا وإطار المسئولية الوطنية والاجتماعية للروتاري والذي يسعى لتحقيقها منذ نشأته قبل 90 عامًا من خلال العمل على رفع المعاناة عن المواطنين لا سيما من الفئات الأشد احتياجًا، وذلك من خلال الأنشطة والخدمات والفعاليات التي تعتمد في تنفيذها على الجهود التطوعية والتكاتف والتآزر مع مؤسسات الدولة بغرض المساهمة في تطوير هذه القرى.



وأضاف "والي" خلال كلمته على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الأورمان لتنمية 3 من القرى الأشد احتياجًا، إن هذه المبادرة تمثل واحده من المبادئ التي نسعى في الروتاري لتحقيقها منذ إنطلاق أول نشاط مجتمعي للروتاري في مصر، مشيدًا بالدور البارز والكبير الذي لعبته لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية برئاسة علا النوري، ونادي روتاري كايرو رويال برئاسة نور الزيني ، ونادي روتاري 6 اكتوبر برئاسة هشام المأمون على الترتيبات اللائقة والتنظيم الراقي لمراسم توقيع البروتوكول.