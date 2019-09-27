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أخبار البلد

المئات من موظفي كهرباء شمال القاهرة يتظاهرون تأييدا للرئيس السيسي.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
تجمع عدد كبير من موظفى شركة كهرباء شمال القاهرة أمام مبنى الشركة بعد صلاة الجمعة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وكان على رأس الحضور حسام الدين عفيفي رئيس مجلس ادارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والمستشار هشام فؤاد أمين عام النقابة العامة للعاملين بالمرافق ورئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية بشركة شمال القاهرة ونواب الشركه والعاملون ورئيس اللجنة الرياضية لشركة كابتن علاء حسن.

وأعلن المتظاهرون عن دعمهم وتأييدهم المطلق للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين التفافهم حوله ، موجهين رسالة مفادها "إن عمال الكهرباء وجميع العمال بالمرافق العامة يستنكرون وبشدة الادعاءات الكاذبة ومحاولة تشويه الزعيم والقائد بهدف إحداث فتنة ووقيعة بين الرئيس والشعب المصري الذى يدرك ويعى ما قدمه الرئيس السيسى من تضحيات.
المئات من موظفي كهرباء شمال القاهرة يتظاهرون تأييدا للرئيس السيسي.. صور
المئات من موظفي كهرباء شمال القاهرة يتظاهرون تأييدا للرئيس السيسي.. صور
المئات من موظفي كهرباء شمال القاهرة يتظاهرون تأييدا للرئيس السيسي.. صور
المئات من موظفي كهرباء شمال القاهرة يتظاهرون تأييدا للرئيس السيسي.. صور
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