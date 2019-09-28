برلماني يطالب بتحديد مسار الأسرة المقدسة والترويج له حول العالم

طالب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وزارة السياحة باستغلال اليوم العالمي للسياحة لوضع خطة تسويقية تستهدف ترويج الاماكن السياحية في مصر بالاضافة الى الاثار الفرعونية، في ظل امتلاك مصر ثلث آثار العالم وغيرها من الشواطئ السياحية.



وأضاف "خاطر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها كنوز في جميع أنحاء المحافظات من شواطئ علاجية وترفيهية وغيرها من الآثار الفرعونية العظيمة، مؤكدًا أنه إذا تم استغلال هذه الأماكن والاثار بالشكل الجيد ستوفر العديد من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.



وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أن اغلب الدول العربية لا تمتلك واحد على عشرة من إمكانيات مصر السياحية، مطالبًا بضرورة تحديد مسار الاسرة المقدسة وتفعيله والترويج لها حول العالم مما يعود بالنفع على الدولة.



يأتي ذلك بعد أن أحتفل العالم بيوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 بيوم السياحة العالمى تحت شعار "السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع" ويأتي الشعار كنتيجة حقيقة أثبتتها السياحة حيث تخلق 10 ٪ من فرص العمل في العالم ويتم تضمينها في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق .



ونوه تقرير لمنظمة السياحة العالمية، إلى أن السياحة اكتسبت طوال العقود الستة الماضية توسعا وتنوعا مطردين، فأصبحت واحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية في العالم نموا وأهمية لما لها من منافع تعود على المجتمعات في كل أرجاء العالم.



وأوضحت منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين الدوليين على مستوى العالم ارتفع من 25 مليون في عام 1950 إلى ما يقرب من 1.3 مليار سائح حاليا،وبالمثل ارتفع دخل السياحة في كل أنحاء العالم من مليارين في عام 1950 إلى 1260 تريليون في عام 2015.