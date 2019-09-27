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ثقافة

سيرك دو سولاي العالمي يبعث رسالة أمان ومرح من أمام الأهرامات.. فيديو وصور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:58 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
علي مدار آلاف السنين أثبتت مصر بآثارها قدرتها علي إبهار كل من يزورها،تسحره بتاريخها وتراثها الغني والمتنوع، ورغم آلاف الكنوز الأثرية في مصر تظل الأهرامات علامة مميزة ومعبرة عن هذا التاريخ.

ما سبق ظهر جليًا في فيديو أعدته ونشرته فرقة "سيرك دو سولاي" العالمية، والتي زارت مصر مؤخرًا لتقديم عروضها الفنية لأول مرة في مصر، وظهروا خلال الفيديو في غاية السعادة والمرح بالتواجد في هذا المكان التاريخي.

بانوراما الأهرامات

وكان لا بد أن تكون الأهرامات علي جدول زيارة الفرقة، حيث استقبلهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، واصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية بدأت بزيارة داخل الهرم الأكبر شملت مدخله والممر الأول، ثم توجهوا لمنطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية، وانتهت الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.

عظمة البناء

وخلال الزيارة لم يتمكن أعضاء الفرقة من إخفاء إعجابهم بعظمة الأهرامات المصرية وطريقة بنائها وأبدوا سعادتهم بالمجئ إلى مصر لتعريف الشعب المصري بعروضهم الفنية، بالإضافة إلى زيارة المناطق الأثرية ليتعرفوا من قريب علي عظمة الحضارة المصرية القديمة والحديثة.


عروض عالمية

يذكر أن عروض سيرك دو سولاي تعد من أبرز العروض العالمية، فهي مزيج فني من الإبداع والترفيه، حيث تمتزج العروض الترفيهية بالعروض الراقصة والموسيقية والحركات الأكروباتية المتقنة، يأخذ الجمهور إلى عالم جديد من الخيال يمزج بين متعة الإبهار البصري والسمعي وينبض بالحياة والألوان.
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