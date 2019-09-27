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أخبار العالم

روحاني: أمريكا عرضت رفع العقوبات مقابل التفاوض

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت رفع جميع العقوبات عن إيران مقابل إجراء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة فارس عن روحاني قوله إن إيران لا تخشى التفاوض ولا تتهرب منه بل أن أمريكا هي العائق ولا تريد حل المشاكل.

وتابع روحاني قوله لدى وصوله الى مطار "مهرآباد" بطهران ظهر اليوم الجمعة، إن من يحول دون التفاوض هي أمريكا فلا تريد حل القضية وإلا فإن إيران وفي ضوء منطقها لا تتهرب من التفاوض ولا تخشى منه في أي وقت من الأوقات.

وأضاف "لقد قالوا صراحة بأنهم يمكنهم إزالة الحظر كله إلا أن هيكلية القضية لم تكن مقبولة، اذ أنه في أجواء الحظر ومع بقاء الحظر والأجواء المسمومة للضغوط القصوى حتى لو كانت في إطار مجموعة "5+1" فلا أحد يمكنه التكهن بما سيحدث وماذا ستكون نتيجة هكذا مفاوضات".

وأشار "لقد قلنا لقادة الدول الاوروبية إننا مستعدون للتفاوض في أجواء حرة وعادلة ، وحينما كانوا يتساءلون متى نحن مستعدون للتفاوض مع مجموعة "5+1" اعلنا لهم أننا مستعدون لذلك بعد ساعة من الآن ، اذ لو قمتم بتطهير هذه الأجواء المسمومة فأننا مستعدون للحضور في الاجتماع مع "5+1" بعد ساعة من الآن".
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