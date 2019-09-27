مواطنو كفر الشيخ يرفضون تلبية دعوات الجماعة الإرهابية.. فيديو وصور

سادت حالة من الهدوء التام بمختلف ميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، ورفض أبناء المحافظة الانسياق وراء دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وقوى الشر والخراب.



وشهد ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، أكبر ميادين المحافظة، حالة من الهدوء وانسياب الحالة المرورية للمركبات والسيارات المارة به، وسط تواجد أمني مكثف لرجال المرور والشرطة.



ومن جانبه، تفقد اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، عددًا من الميادين للاطمئنان على الحالة الأمنية، مشددًا على التصدي لأي شكل من أشكال الخروج على القانون بكل حسم وحزم.