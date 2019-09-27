Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المصريون من ميدان ستوتة: من يدعو للخراب والدمار متآمرون على البلد..فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن سعيد
عرض الإعلامي أحمد موسي من مدينة طنطا بميدان ستوتة خلوها من أي مظاهر للاضطربات رغم إعلان جماعة الإخوان الإرهابية أنه سيكون هناك تجمع بالميدان لهم.

وقال أحد المواطنين من الميدان، إن من يدعو لهذا الخراب والدمار متأمرين على البلد ولا يريدون الخير لمصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص وتفانى فى العمل من أجل مصر.

وأضاف منفعلا قائلا: "واحد سفيه اسمه محمد على دة منه لله.. طنطا جميعها على قلب رجل واحد ومع الرئيس السيسي"، مشيرا إلى أن الجميع سيشارك خلف الرئيس السيسي فقط .

Advertisements

ترشيحاتنا

المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

شاهد.. رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمصريين عقب عودته إلى أرض الوطن

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

أول فيديو لرجل قتل زوجته أمام طفليه بالسيارة.. فانتقم منه القدر بهذه الطريقة

السيسي: لو طلبت من المصريين النزول هيكونوا بالملايين.. فيديو

فيديو لـ حكم مباراة سكران يثير الضجة على مواقع التواصل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الآلاف في الرحاب ومدينتي يتجمعون للمشاركة في احتفالية حب مصر

طالع بدورين .. شخص يظهر فى قنا والوراق فى وقت واحد.. شاهد فبركة الجزيرة للفيديوهات

بعد إصابة هنا الزاهد بحصوات المرارة.. 5 أسباب للمرض والسيدات الأكثر عرضة