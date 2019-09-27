المصريون من ميدان ستوتة: من يدعو للخراب والدمار متآمرون على البلد..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسي من مدينة طنطا بميدان ستوتة خلوها من أي مظاهر للاضطربات رغم إعلان جماعة الإخوان الإرهابية أنه سيكون هناك تجمع بالميدان لهم.



وقال أحد المواطنين من الميدان، إن من يدعو لهذا الخراب والدمار متأمرين على البلد ولا يريدون الخير لمصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل بكل إخلاص وتفانى فى العمل من أجل مصر.



وأضاف منفعلا قائلا: "واحد سفيه اسمه محمد على دة منه لله.. طنطا جميعها على قلب رجل واحد ومع الرئيس السيسي"، مشيرا إلى أن الجميع سيشارك خلف الرئيس السيسي فقط .



