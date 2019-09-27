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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالية يوم مصر بأكاديمية ناصر العسكرية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
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سامح سلام
شاركت الكنيسة القبطية في احتفالية "يوم مصر" التي أقيمت بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بمشاركة عدد من الدول والوزارات والهيئات.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن مشاركة الكنيسة التي تعد الأولى لها، من خلال عرض أفلام تسجيلية توثق للدور الوطني للكنيسة.

كما شارك معهد الدراسات القبطية بعرض منتجات قسم الفن القبطي من الأيقونات القبطية وأعمال الموزاييك والفخار والنسجيات والزجاج الملون وغيرها، وكذلك عرض الإنتاج العلمي للمعهد وبعض مؤلفات أساتذة المعهد من أقسام: الفن، والتاريخ، والاجتماع والتربية، والدراسات الافريقية، وغيرها .. وأيضًا عرض الانتاج العلمي لمؤسسة سان مارك للتراث القبطي.

وأعرب مسئولو الاحتفالية عن بالغ تقديرهم لمشاركة الكنيسة القبطية في هذه الاحتفالية الوطنية.

وفي السياق ذاته، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء الثلاثاء الماضى بأعضاء هيئة التدريس بقسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية، المشاركين في المعرض وسلمهم شهادات التقدير الممنوحة لهم من أكاديمية ناصر العسكرية.
الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالية يوم مصر بأكاديمية ناصر العسكرية
الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالية يوم مصر بأكاديمية ناصر العسكرية
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