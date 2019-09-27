تعلم الدرس.. المصريون ببريطانيا: الشعب المصري لن ينصاع للشائعات مرة أخرى

قالت مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا ورئيسة جمعية اللوتس المصرية بالمملكه المتحده ان الجمعية وأعضاءها و جميع فروعها بالمملكه يستنكرون ما قامت به الحملات الممنهجة والممولة والمدعومه من اعداء مصر في الخارج والداخل من أكاذيب وادعاءات علي قيادة مصر السياسية و محاولاتهم المستميتة في ان يؤثروا علي عجلة التنمية والتطور في مصر ويشهد لها وبها العالم أجمع.



وأضافت خليل ان شعب مصر تعلم الدرس جيدا مما حدث سابقا ولن ينصاع للأخبار المغلوطه والمعلوم غرضها لنا جميعا، مؤكدة ان هذه الإشاعات لن تزيدنا الا صلابة وإرادة وحبا لوطننا الغالي.



وشددت على أنه لابد أن يفهم العالم ماهي مكانة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند شعبه ولابد ان يعلموا ان رئيس مصر هو رمز الدوله ولن نقبل تحت اي ظرف من الظروف التطاول علي هذا الرمز الذي نَكُنْ له كل الحب والتقدير.



وتابعت: "رئيس مصر الذي أنقذ مصر وشعبها من مستقبل مجهول لم يكن يعلمه إلا الله، ولن نقبل التشكيك في مؤسسات الدوله وعلي رأسها جيش مصر العظيم".