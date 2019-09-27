اخبار الرياضة .. رئيس الزمالك 2039 ..غياب صالح جمعة عن الأهلي .. فضائح في حفل ذا بيست

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الجمعة الموافق 27 -9-2019، ومن أبرزها:
الدوري السعودي.. قمة نارية بين الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة
يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي ، اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019 على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أهلي بني غازي في البطولة العربية
يحل فريق الإسماعيلي المصري ضيفا ثقيلا على منافسه أهلي بني غازي الليبي اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات اياب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية " .
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان
تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، ويواجه فريق اف سي مصر منافسه أسوان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء .
تدرس توفير أماكن مخصصة.. قطر تعلن خطة توفير الخمور لمشجعي مونديال 2022
تدرس اللجنة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن توفير أماكن مخصصة لبيع الخمور للمشجعين القادمين من الخارج خلال فترة إقامة البطولة.
تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان بالدوري المصري
تقرر تأجيل مباراة إف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواع أمنية.
رقم قياسي سلبي جديد لـ كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي
حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي رقما قياسيا سلبيا في بطولة الدوري " الكالتشيو" طبقا لإحصائية نشرها موقع كالتشيو الإيطالي الشهير .
صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي
حصل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية للاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يبدأ اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
مرتضى منصور يكشف عن رئيس الزمالك فى 2039 .. فيديو
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالى عن هوية رئيس النادي الذى سيجلس مكانه بعد 20 عاما من الآن .
محمد أبوالغار ينسحب من بطولة أمريكا للإسكواش لهذا السبب
انسحب محمد أبو الغار لاعب منتخب مصر للإسكواش والمصنف السابع عالميا للرجال من بطولة أمريكا والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة بين 5 إلى 14 أكتوبر المقبل كثانى بطولة بلاتينية فى الموسم الجديد، وتصل قيمة جوائزها المادية إلى 168 ألف دولار.
صحف إيطالية : محمد صلاح تعرض للسرقة.. واتهامات للفيفا بمجاملة ميسي
كشفت تقارير الصحف الإيطالية عن سرقة أصوات من محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي في التصويت لجائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد العالمي لكرة القدم فيفا.
الدوري السعودي.. قمة نارية بين الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة
يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي ، اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019 على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أهلي بني غازي في البطولة العربية
يحل فريق الإسماعيلي المصري ضيفا ثقيلا على منافسه أهلي بني غازي الليبي اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن منافسات اياب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية " .
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان
تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، ويواجه فريق اف سي مصر منافسه أسوان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء .
تدرس توفير أماكن مخصصة.. قطر تعلن خطة توفير الخمور لمشجعي مونديال 2022
تدرس اللجنة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عن توفير أماكن مخصصة لبيع الخمور للمشجعين القادمين من الخارج خلال فترة إقامة البطولة.
تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان بالدوري المصري
تقرر تأجيل مباراة إف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواع أمنية.
رقم قياسي سلبي جديد لـ كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي
حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي رقما قياسيا سلبيا في بطولة الدوري " الكالتشيو" طبقا لإحصائية نشرها موقع كالتشيو الإيطالي الشهير .
صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي
حصل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية للاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يبدأ اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
مرتضى منصور يكشف عن رئيس الزمالك فى 2039 .. فيديو
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالى عن هوية رئيس النادي الذى سيجلس مكانه بعد 20 عاما من الآن .
محمد أبوالغار ينسحب من بطولة أمريكا للإسكواش لهذا السبب
انسحب محمد أبو الغار لاعب منتخب مصر للإسكواش والمصنف السابع عالميا للرجال من بطولة أمريكا والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة بين 5 إلى 14 أكتوبر المقبل كثانى بطولة بلاتينية فى الموسم الجديد، وتصل قيمة جوائزها المادية إلى 168 ألف دولار.
صحف إيطالية : محمد صلاح تعرض للسرقة.. واتهامات للفيفا بمجاملة ميسي
كشفت تقارير الصحف الإيطالية عن سرقة أصوات من محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي في التصويت لجائزة ذا بيست المقدمة من الاتحاد العالمي لكرة القدم فيفا.