على أنغام تسلم الأيادي.. مؤيدو الرئيس السيسي يتجمعون أمام مؤسسة أبو العينين .. فيديو وصور

تجمع المئات من مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، امام موسسة ابو العينين بشارع البحر الاعظم، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس.



وردد عدد كبير منهم الهتافات فى حب الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان من بينها: "بنحبك ياريس "، " الجيش والشعب إيد واحدة".



وانطلقت منذ صباح اليوم مظاهرات تويد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدد من الاماكن بمصر، ردا على الشائعات والمغرضين وأهل الشر.