وزير الأوقاف: قوة مصر عقبة للمتربصين بالمنطقة ..فيديو

أكد وزير الأوقاف، أن حالة التقدم التي حققتها مصر بجميع المجالات وإقامة المشاريع الكبرى؛ كان نتيجتها أن أعداءها لا يمكن أن يتركوها هكذا، ويسعون إلى تخريبها.





وأضاف وزير الأوقاف، في مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لتأييد المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اللحظات الصعبة هي وحدها التي تفرق بين الوطنيين والخونة، مشيرا إلى أن قوة مصر بمثابة عقبة لكل المتربصين بالمنطقة.





وتابع وزير الأوقاف، أن الجماعة الإرهابية إدارة خائنة مأجورة في يد أجهزة ودول راعية للإرهاب؛ تريد أن تبنى لها مجدًا على حساب مصر، لكن هيهات فنحن شعب لا تزيدنا المحن إلا قوة وصلابة كالمعدن النفيس.





وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الرئيس يثق ثقة كبيرة بالشعب، والشعب كذلك، والرئيس قائد وطني عظيم يقود مصر إلى مستقبل باهر.



