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تعليم

لدراسة الصيني في جامعة القاهرة.. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:01 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
يعقد معهد كونفوشيوس جامعة القاهرة يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل، امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية (HSK)، على أن يتم التسجيل للامتحان عبر الإنترنت ودفع رسوم الامتحان في المعهد.

وتتمثل خطوات التسجيل في: يتم التسجيل على موقع "http://www.chinesetest.cn"، من خلال عمل حساب على الموقع، واختيار مكان الاختبار، وملء البيانات المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات ونجاح عملية التسجيل.

ويجب كتابة رقم الهوية (ID……) أو رقم جواز السفر (A…….) كاملين، كما يجب توفر صورة حديثة JPG، أقل من 100KB(خلفيتها ذات لون موحد) وعدم استخدام صور من الحياة اليومية.

وأعلن المعهد الأوراق المطلوبة وهي : صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان، من اليوم، السبت، إلى الاثنين من ١٤-١٦ سبتمبر ٢٠١٩ من الساعة١٢:٠٠ ظهرًا حتى الساعة٤:٠٠ عصرًا ، في معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.

أما عن رسوم الامتحان فهي كالتالي:
المستوى الأول:٢٠٠ جنيه
المستوى الثاني: ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث: ٣٠٠ جنيه
المستوى الرابع: ٣٥٠ جنيهًا
المستوى الخامس: ٤٠٠ جنيه
المستوى السادس: ٤٥٠ جنيهًا

بينما تتمثل رسوم امتحان المحادثة فيما يلي:
المستوى الأول: ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط: ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم: ٣٠٠ جنيه

وتقرر أن يكون موعد استلام تصريح دخول الامتحان: من ٣-١٢ أكتوبر ٢٠١٩ ، أما موعد الامتحان نفسه الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/١٣ (دخول الامتحان حسب الوقت المحدد لكل مستوى وبتصريح دخول الامتحان)، أما عن موعد إعلان النتيجة فهو يوم ٢٠١٩/١١/١٣
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الأوراق المطلوبة والرسوم لدراسة اللغة الصينية بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة | خدمات

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