عايش فى تركيا .. أحمد موسى يكشف اسم مخطط العمليات الإرهابية ضد مصر

قال الإعلامى أحمد موسى ، إنه يثق تماما بوطنية الرئيس السيسى لأنه ينحاز تماما للشعب المصرى ، لافتا إلى أن الشعب لا يمكن أن يخذل بلده وعندما يطلبه الشعب يجد الرئيس السيسى يلبى نداء مواطنيه.



وأكد الإعلامى أحمد موسى ، خلال التغطية الخاصة لمظاهرات دعم للدولة المصرية والرئيس السيسى اليوم، أن الإخوانى على بطيخ هو المسئول العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية قائلا : هو اللى بيدور العمليات الإرهابية ضد مصر من تركيا "



ولفت الإعلامى أحمد موسى، إلى أن الشعب المصرى متواجد بكثافة وحشود بميادين مصر بكل المحافظات دعما للدولة المصرية والرئيس السيسى، قائلا :" الناس نزلت علشان خايفة على بلادها بعد ما شافوا الدعوات الإرهابية".



وأوضح الإعلامى أحمد موسى ، أن الإعلام الإخوانى خرب البلاد أيام ثورة يناير والآن عاد الاعلام واسترد قوته كإعلام وطنى يبنى الدولة قائلا : "كله اتعلم الدرس ومحدش هيسمح للإرهابيين يخربوا البلد"، مؤكدأ أن التنظيم الإرهابى يدعو لتدمير مؤسسات الدولة.



ويعرض الإعلامى أحمد موسى تغطية خاصة لمظاهرات دعم للدولة المصرية والرئيس السيسى اليوم الجمعة بالميادين وجميع المحافظات.