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رياضة

أكثر من مجرد لاعب.. 5 مواقف إنسانية لن تنساها الجماهير لـ محمد صلاح

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:26 م
محمد صلاح وهنا جودة
محمد صلاح وهنا جودة
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محمد السعيد
استطاع النجم المصري محمد صلاح أن يخطف أنظار وقلوب محبيه، ليس في مصر فقط، ولكن في كل أرجاء الأرض، سواء بتألقه اللافت مع الريدز وتحطيمه للأرقام القياسية، أو بمواقفه الإنسانية التي لا تنسى.

ورغم الشهرة العالمية التي يتمتع بها محمد صلاح إلا أنه ما زال متمسكا بتقاليده، كشاب ريفي بسيط بار لأهله وبلده، لا يتأخر عن خدمة وطنه وعشاقه سواء قي مصر ـوأو في إنجلترا.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز 5 مواقف إنسانية لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي:

ويستعرض "صدى البلد" أبرز 5 مواقف إنسانية لـ محمد صلاح:

1- تبرعه للمعهد القومي للأوروام
قال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن محمد صلاح تبرع بمبلغ 3 مليون دولار، لصالح المعهد القومي للأورام، بعد تعرضه لعملية تفجير إرهابية، في الشهر الماضي.

وعزى محمد صلاح ضحايا حادث معهد القلب على تويتر قائلا:" كامل دعمي وعزائي لاسر مصابي وضحايا معهد الأوروم".

2- تكفله بإنشاء معهد ديني لـ أهالي قريته:

في إطار خدمة محمد صلاح لأهلي قريته، قام نجم ليفربول الإنجليزي ببناء معهد ديني في قريته بسيون، كما ايضا بتكريم حفظة القرآن الكريم في قريته.

3- تحقيق أمنية طفل صعيدي:

كعادته محمد صلاح، يدخل البهجة والسرور على قلوب محبيه وعشاقه، حيث قام بإهداء قميص ليفربول لطفل صعيدي حاملا توقيعه، بعدما انتشرت صورا له على السوشيال ميديا، يرتدي جلباب مكتوب عليه اسم ورقم محمد صلاح.

4- تحقيق حلم مشجع ليفربول:

حقق محمد صلاح حلم مشجع صغير لليفربول، في مباراة هدرسيفلد، الموسم الماضي، بإعطائه قميصه، بعد أن رفع المشجع لافتة مكتوب عليها :" محمد صلاح، هل تسمح لي بأن أحصل على قميصك".

5- قبول تحدي هنا جودة لاعبة الأهلي:

وفي لفتة إنسانية رائعة، قرر محمد صلاح قبول تحدى الطفلة هنا جودة لاعبة الأهلي في تنس الطاولة، بعدما أعربت عن أمنيتها في مواجهة محمد صلاح.



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