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أخبار البلد

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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ايهاب عيد
توافد العشرات من مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكوبرى اكتوبر ، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وردد عدد كبير منهم الهتافات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان من بينها: "بنحبك ياريس "، " الجيش والشعب إيد واحدة".

ومن المنتظر أن تتزايد الأعداد مع حضور عدد كبير من الفنانين فى الساعات القليلة القادمة.
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