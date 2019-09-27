بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

توافد العشرات من مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكوبرى اكتوبر ، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وردد عدد كبير منهم الهتافات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان من بينها: "بنحبك ياريس "، " الجيش والشعب إيد واحدة".



ومن المنتظر أن تتزايد الأعداد مع حضور عدد كبير من الفنانين فى الساعات القليلة القادمة.