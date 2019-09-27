بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

توافد العشرات من مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكوبرى اكتوبر ، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وردد عدد كبير منهم الهتافات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان من بينها: "بنحبك ياريس "، " الجيش والشعب إيد واحدة".
ومن المنتظر أن تتزايد الأعداد مع حضور عدد كبير من الفنانين فى الساعات القليلة القادمة.
وردد عدد كبير منهم الهتافات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وكان من بينها: "بنحبك ياريس "، " الجيش والشعب إيد واحدة".
ومن المنتظر أن تتزايد الأعداد مع حضور عدد كبير من الفنانين فى الساعات القليلة القادمة.