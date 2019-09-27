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تعليم

لخريجي دراسات الأزهر.. الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة المؤقتة وبيان الدرجات

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
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محمد شحتة
أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر ببورسعيد، الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة المؤقتة وبيان الدرجات.

وأوضحت الكلية، أن الأوراق المطلوبة تشمل: صورة البطاقة الشخصية، وصورة شخصية لكل شهادة، ودمغة فئة ١ج لكل شهادة، ودمغة فئة ١ج لكل بيان، ورسم الشهادة الواحدة ٤٠ج، ورسم بيان الدرجات ٧٥ج.

واشترطت الكلية، أن تكون الطالبة سددت كافة المصروفات الدراسية.

وأكدت الكلية، أن نتائج امتحانات نهاية العام تم إعلانها للطالبات بالكلية وعلى الموقع الإلكتروني للتسهيل عليهن في معرفة نتائجهن.
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