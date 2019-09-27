بلغت 3 ملايين دولار.. صيادون يطلقون سراح سمكة بعد اصطيادها.. شاهد

قرر صيادون التخلي عن سمكة وإطلاق سراحها مرة أخرى بعد اصطيادها في مياه المحيط، على الرغم من أن قيمة السمكة تصل إلى 3 ملايين دولار.



وكان الصيادون تمكنوا من اصطياد سمكة تونة من النوع ذي الزعانف الزرقاء، يبلغ وزنها حوالي 270 كيلوجراما، وطولها 2.6 متر، قبالة سواحل جمهورية إيرلندا.



وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن السمكة هي الأضخم التي تم اصطيادها في تلك المنطقة هذا العام، وكانت ستبلغ قيمتها 3.3 مليون دولار، في حال تم بيعها.



ولفتت إلى أن الصيادين لم يكونوا في المياه بهدف الاصطياد التجاري للتونة، ولكنهم كانوا، مثل العديد من القوارب على سواحل أيرلندا، يشاركون في برنامج "للصيد والإطلاق"، للمساعدة في الحفاظ على الأعداد المتناقصة من سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء.



ويعتبر سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء، من الأطعمة التي يقدرها اليابانيون بشكل كبير، حيث بيعت سمكة واحدة وزنها 278 كيلوجراما، وهو حجم مماثل تقريبا للسمكة التي تم إطلاقها، مقابل 3.3 مليون دولار في شهر يناير الماضي.