طلب إحاطة بشأن تهالك سكك حديدية بأبو قير

أعلن النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن صيانة سكك حديد القطار الخاص الموجودة داخل الكتل السكانية بمحافظة الاسكندرية.



وأضاف "البطيخي " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن منطقة ابو قير بالاسكندرية بها قطار داخلي يتحرك من والي ليسهل عملية تنقل الركاب داخل المحافظة، ولكن القضبان الخاصة بهذا القطار تحتاج إلى صيانة لعدم وقوع أي حوادث ناتجة عن هذا القطار.



وطالب النائب أيضا خلال طلب الاحاطة بضرورة وضع إشارات ضوئية وأجراس إنذار عند بداية الخط سكة الحديد وعند نهايته لتوضيح عملية التحرك من عدمه، مؤكدًا على أنه سيقوم بتقديم هذا الطلب خلال دور الانعقاد القادم لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.



وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.