لن تفلحوا.. أحمد موسى يفضح تدليس وكذب قناة الجزيرة القطرية .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسي، كذب وتدليس جديد لقناة الجزيرة المنصة الرسمية لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلا:"كل ما تعمل حاجة لازم أفضحك"، مشيرا إلى فبركة القناة بعرضها لأحد الكبارى من قنا والأقصر فى نفس الوقت.



وأضاف موسى خلال "تغطية خاصة عبر فضائية "صدي البلد"، أن "مسلسل الأكاذيب لازال مستمرًا، مشيرا إلى "أنهم يريدون نشر هذا الكذب والتدليس ويضحكون على الناس الذي يبيع لهم الوهم بأنهم عائدون للحكم".



وتابع أن "جميع الخونة فى الخارج لن يدفنوا فى مصر، ولكن سيدفنون فى تركيا وقطر وأمريكا"، قائلا:"الشعب المصري يقول لك إن ترويج الأكاذيب عبر الجزيرة لن تفلح مع المصريين".

