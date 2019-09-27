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رياضة

أحمد جعفر يدرس عروض القسم الثاني.. والاحتراف في الدوري الأردني الأقرب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:37 م
احمد جعفر
احمد جعفر
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عبدالله هشام
أكد مصدر مقرب من أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق أن اللاعب تلقى عدة عروض خارجية والدوري الأردني الأقرب ليكون محطته القادمة في مسيرته الكروية.

وأضاف المصدر أن اللاعب تلقى عرضا من نادي الترسانة بدوري القسم الثاني وعدة فرق أخرى إلا أنه لم يتخذ قراره في الوقت الحالي ويدرس كل العروض بدقة .

وكان أحمد جعفر قد فسخ عقده مع فريق حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالممتاز قبل أن يتم فسخ العقد مع النادي برؤية فنية لطارق العشري المدير الفني للفريق.
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