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ديني

الإفتاء توضح حكم البيع بسعر أقل من المحدد للمصنع.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز ادعاء البيع بسعر أقل من سعر المصنع؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لو كانت السعر المعروض للمصنع حقيقا وصادقا، فلا حرج في البيع بسعر أقل من المصنع فهو جائز شرعا والمستهلك هو المستفيد من هذه المعاملة.

وأشار إلى أنه لو كان السعر المعروض للمصنع كذاب وفيه تشويش على المستهلك فهو يعتبر خداعا للمشتري وكذبا على الناس من أجل زيادة المبيعات، منوها أن هذه الصورة حرام شرعا وغير جائز.

ونصح أمين الفتوى، الذين يتعاملون بهذه الصورة أن يتحلوا بالصدق والتوضيح ولا يتخدعوا الناس لمجرد زيادة المبيعات.
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