تحرر 92 محضرا لحرق المخلفات الزراعية للحد من ظهور السحابة السوداء

جهزت وزارة البيئة، غرفة عمليات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك ضمن إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء".



ونفذت وزارة البيئة، عدد ١١٢٣ ندوة توعوية لمواجهة السحابة السوداءحتى تاريخه من خلال الافرع الاقليمية لتوعية المزراعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره و البدائل المطروحة التى تعظم الإستفادة من المتبقيات الزراعية و الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس و المفارم و الجرارات الزراعية بأجر رمزى و كذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.



وقامت محاور الوزارة المنتشرة بالمحافظات بتحرير عدد ٩٢محضر حرق للمخلفات الزراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.



كما تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد ٢٩٢٦ منشأة صناعية حتى تاريخه و تبين مخالفة عدد ٦٨٠ منشاة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وفى سياق متصل تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد ١٥٢٦٥ سيارة حتى تاريخه و تبين مخالفة ٣١٨٦ سيارة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



وتستقبل وزارة البيئة الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م.

او عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية.أو من خلال تطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470.كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.