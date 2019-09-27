برلماني يطالب باستغلال كنوز مصر الأثرية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي

أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يوم السياحة العالمي الذي يحتفل به العالم أجمع، له آثار عظيمة على اقتصاديات الدول من إدخال العملة الصعبة وتوفير فرص العمل التي تقضي على نسبة البطالة وتحقق الاستقرار الاقتصادي.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بها كنز لابد أن تقوم الجهات المسؤولة بالتنويه عنه وهو الشواطئ المتنوعة التي منها العلاجية والدينية والبيئة والرياضية بالإضافة إلى سياحة المعارض والمهرجانات والآثار وغيرها، مؤكدًا أنه إذا تم استغلالها بالشكل المطلوب سترفع مصر إلى قمة الدول اقتصاديًا.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن كل نوع من هذه الشواطئ يمكن أن يتم التسويق له بطريقة تؤتي ثمارها على مصر، فمثلا السياحة الدينية منها العائلة المقدسة التي تحدث عنها بابا الفاتيكان وحث المواطنين على زيارتها، بالاضافة إلى عائلة سيدنا موسي منذ والدته إلى أن ترعرع في مصر.



وأوضح النائب أنه في ظل هذه الحضارة التي يرجع تاريخها 7 الاف سنه، من المفترض أن تكون أغلب الفنادق الموجودة بمصر ممتلئة بنسبة 100% طول العام، لذلك من الضروري أن تسعى وزارة السياحة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.



ويحتفل العالم اليوم الجمعة بيوم السياحة العالمى تحت شعار "السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع" ويأتي الشعار كنتيجة حقيقة أثبتتها السياحة حيث تخلق 10 ٪ من فرص العمل في العالم ويتم تضمينها في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق .



ونوه تقرير لمنظمة السياحة العالمية، إلى أن السياحة اكتسبت طوال العقود الستة الماضية توسعا وتنوعا مطردين، فأصبحت واحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية في العالم نموا وأهمية لما لها من منافع تعود على المجتمعات في كل أرجاء العالم.



وأوضحت منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين الدوليين على مستوى العالم ارتفع من 25 مليون في عام 1950 إلى ما يقرب من 1.3 مليار سائح حاليا،وبالمثل ارتفع دخل السياحة في كل أنحاء العالم من مليارين في عام 1950 إلى 1260 تريليون في عام 2015.