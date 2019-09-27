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أخبار العالم

بأسماء مدن سعودية ومحافظاتها.. أغرب لوحة فنية لـ محمد بن سلمان.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:57 م
لوحة فنية لولي العهد
لوحة فنية لولي العهد السعودي
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سعيد العربي
تستعد أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بخط اليد العربي، ومتوشحة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد أن أبدع فارسها في صياغتها بشكل فريد لمدة عامين.

وتتميّز اللوحة الضخمة من أنامل الرسام "صالح العقاري"؛ بأنها محفورة بالـ "كلادنج" الخرساني بشكل احترافي ودقيق، وطولها 30م وعرضها 20م، ومرسومة بأسماء 2030 اسمًا وكلمة لمناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وتتمازج معاني الصورة بشكلها النهائي مع الملامح المطابقة لولي العهد.

ويمكن لمَن يشاهد الصورة من مسافات بعيدة تمييز الأسماء التي تحملها اللوحة في تناغم بديع يشير إلى أن كل مناطق بلادي في قلب وعين مهندس رؤية 2030.
بأسماء مدن سعودية ومحافظاتها.. أغرب لوحة فنية لـ محمد بن سلمان.. صور
بأسماء مدن سعودية ومحافظاتها.. أغرب لوحة فنية لـ محمد بن سلمان.. صور
بأسماء مدن سعودية ومحافظاتها.. أغرب لوحة فنية لـ محمد بن سلمان.. صور
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